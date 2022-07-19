В поликлинике № 4 Рязани завершился первый этап ремонта

В Рязанской поликлинике № 4 завершен первый этап ремонта. Отремонтированная площадь составляет около 900 кв. метров, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Проведена замена: шиферной кровли на металлочерепицу, с водоотведением и подогревом, инженерных коммуникаций, радиаторов отопления — они оснащены запорной арматурой, которая позволяет регулировать температуру в помещении. Установлены новые оконные блоки, отремонтированы санузлы. Между первым и вторым этажам появилась новая девятиметровая входная группа.

К новому формату приведены 18 терапевтических кабинетов. Там заменено напольное покрытие, полностью окрашены стены, установлены новые раковины. Кроме того, смонтированы потолки «Армстронг» и современные светильники, что значительно повысило уровень освещенности.

Также полностью отремонтирован коридор в профилактическом отделении, площадью 90 кв. метров. В дополнение к общим видам работ там заменены дверные блоки.

Обустроен новый прививочный кабинет. Теперь он находится на первом этаже рядом с кабинетом врача, который проводит предварительный осмотр, что гораздо удобнее для пациентов.

Заместитель главного врача поликлиники № 4 Светлана Мерцалова отмечает: «После ремонта стало намного удобнее работать. Кабинеты — светлее и просторнее, мебель обновили, для пациентов появились зоны ожидания. Будем обновляться дальше».

Сейчас начат следующий этап ремонта. На втором этаже стационара на площади 220 кв. метров будет заменено напольное покрытие. Предстоит замена потолка, покраска стен, установка новых светильников, замена входной группы. Планируется также усовершенствовать системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.