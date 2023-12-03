В погоне за флагманом

В конце ноября стало известно, что на проект флагманской школы в Рязани из федерального бюджета выделяется более 250 миллионов рублей.

Российское правительство направляет эти средства на разработку проектов пилотных образовательных учреждений, использующих передовые технологии и методы обучения. Общий размер транша для трех регионов составляет около 770 миллионов. Из этих денег Рязанской области достанется 253,8 млн рублей, Псковской и Новгородской — 233,6 млн и 285,5 миллиона соответственно.

Школа для избранных

«Дополнительное финансирование позволит ускорить проектирование и строительство школ и завершить все работы в 2025–2026 годах», — утверждается в официальном релизе кабинета министров. Для возведения этой особенной школы на территории областного центра выделен участок в микрорайоне Мервино площадью 16 гектаров. На этой земле планируется разместить учебное заведение на 800 мест и пансионат на 300 мест с перспективой последующего расширения до 600 мест.

Вахтер вместо педагога

На первый взгляд, картина впечатляющая. Но в приведенных бравурных реляциях не уточнено, по каким технологиям будут учить ребят в этом образцовом заведении, по каким критериям станут набирать получателей образовательных услуг и где взять учителей для элитного заведения.

Никакой гарантии в том, что в новую супер-школу потоком хлынут педагоги из продвинутых учебных заведений таких, как гимназия №5, 4 и 52 лицеи, школа №3, ведущих частных образовательных центров, конечно нет. Впрочем, уровень компетентности и человечности большинства нынешних наставников катастрофически далек от идеала.

Родители сегодняшних рязанских школьников могут рассказать тысячи историй о том, как учителя грубят, ерничают, унижают учеников, демонстрируют явную профессиональную деградацию, порой ведут себя как надзиратели, туповатый вахтер или обозленный сержант в армейской казарме.

Особый статус

После Великой Отечественной войны, какой-то мудрый человек заметил, что ее выиграл не только бесстрашный и храбрый советский солдат, но и советский учитель, сеявший разумное, доброе, вечное. Смею предположить, что сейчас вклад нынешних педагогов в победу в важных и решающих битвах будет, мягко скажем, не так весом, как 80 лет назад. Можно посетовать на порой развязно и вызывающе ведущих себя детей, но опытный и умелый наставник, как правило, не дает поводов для такого поведения ребят. Несколько недель назад, презентуя свою программу действий, тогда еще и. о. главы администрации Рязани Виталий Артемов заявил, что Рязани необходимо семь новых школ. Но при сегодняшнем интеллектуально-психологическом уровне учителей количество едва ли перейдет в качество. Быстро эффективного рецепта по выправлению ситуации нет. Но для начала нужно признать проблему на официальном уровне и наделить подготовку квалифицированных, влюбленных в свою работу педагогов, как минимум, статусом регионального проекта.