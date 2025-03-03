В Подмосковье улучшили движение на Волоколамском и Путилковском шоссе

В Подмосковье увеличили время проезда по Волоколамскому и Путилковскому шоссе благодаря корректировке работы светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оптимизация движения

На минувшей неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения провели мероприятия по улучшению транспортной ситуации на региональных дорогах. Светофоры в Красногорске, Химках и Дмитрове перевели на новые режимы работы.

В Красногорске на пересечении улиц Ново-Никольской и Чапаева изменили настройку светофора и подключили кнопки вызова для пешеходов, что увеличило время проезда по Волоколамскому шоссе.

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В Путилкове на светофоре у остановки «Торговый центр» на три секунды продлили время ожидания перед пешеходной фазой, что позволило увеличить время проезда по Путилковскому шоссе.

Дополнительные изменения

В Химках на пересечении улиц Бабакина и Молодёжной добавили специальный режим работы светофора в выходные дни.

В Дмитрове на пересечении улиц Ново-Рогачёвской и Профессиональной разделили транспортные потоки, введя отдельную фазу для проезда с улицы Ново-Рогачёвской.

По данным Минтранса Подмосковья, такие точечные изменения помогают увеличить пропускную способность дорог на 10-15% и снизить время заторов. Работы по оптимизации движения на региональных трассах продолжаются.