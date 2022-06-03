В Петербурге две 14-летние школьницы сняли порно с мужчинами в подвале дома

Следователи разбираются в тонкостях интимной жизни двух 14-летних школьниц в Петербурге, пишет КП.

По предварительной версии, подружки решили выпить и загулять со взрослыми мужчинами. Кроме того, они засняли на видео свои сексуальные утехи с ними.

Сообщается, что инцидент произошел в подвале одного из домов на улице Васи Алексеева.

Источник уточнил, что школьница вступили в половую связь с малознакомыми мужчинами по обоюдному согласию. Один из них записывал происходящее на камеру телефона.

Выяснилось, что они соврали мужчинам, заявив, что им якобы уже исполнилось 18 лет. Одна из них попала в больницу с отравлением психостимуляторами и алкоголем. Оба мужчин судимы за кражи из магазинов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.