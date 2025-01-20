Понедельник, 20 января, 2025
1.6 C
Рязань
Главные новости

В отношении сотрудника администрации Евгения Кириченко проходит проверка по факту организации новогоднего корпоратива

Анастасия Мериакри

Руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани Евгений Кириченко отстранён от занимаемой должности. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

Отстранение связано с проведением служебной проверки по факту организации новогоднего корпоратива. К сотрудникам мэрии Рязани, устроившим дорогостоящий корпоратив, Виталий Артемов обещал применить меры, вплоть до увольнения.

При этом некоторые СМИ сегодня сообщили об увольнении по собственному желанию Евгения Кириченко.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.