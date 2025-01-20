В отношении сотрудника администрации Евгения Кириченко проходит проверка по факту организации новогоднего корпоратива

Руководитель управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани Евгений Кириченко отстранён от занимаемой должности. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

Отстранение связано с проведением служебной проверки по факту организации новогоднего корпоратива. К сотрудникам мэрии Рязани, устроившим дорогостоящий корпоратив, Виталий Артемов обещал применить меры, вплоть до увольнения.

При этом некоторые СМИ сегодня сообщили об увольнении по собственному желанию Евгения Кириченко.