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В Орле пьяная девушка избила полицейского возле ночного клуба

Никита Брыкин
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Жительница Орла предстала перед судом за нападения на сотрудника полиции, пишет портал «Орелград».

Инцидент произошел в октябре 2020 года возле ночного клуба. Стражи порядка проходили мимо и обратили внимание на стоявших у входа пьяных девушек, которые громко и нецензурно бранились друг на друга.

Полицейские подошли к ним, сделали замечание и предложили проследовать в отделение для составления протокола о нарушении общественного порядка.

Одна из женщин отказалась сделать это и ударила одного из полицейских кулаком по голове, после чего схватила блюстителя закона за форму.

В итоге Советский районный суд вынес приговор, согласно которому злоумышленнице предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

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