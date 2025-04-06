В Орел привезли легендарную икону, в руках с которой окаменела девушка

В Успенском (Михаило-Архангельском) соборе в Орле встретили чудотворный образ святителя Николая Мирликийского — легендарную икону, известную благодаря «Зоиному стоянию», пишет « Орелтаймс ».

Орловцы смогут увидеть и поклониться святыне до 14:00 8 апреля.

Эпизод, произошедший в 1956 году в Куйбышеве, оставил глубокий след в народной памяти. В канун Рождества Зоя Карнаухова посмеялась над верой и проявила пренебрежение к святыне. Она взяла икону в руки и хотела «потанцевать с ней» вместо ушедшего на службу жениха.

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По словам очевидцев, взяв святыню, девушка тут же окаменела. Сдвинуть ее с места не удалось ни врачам, ни представителям власти.

Карнаухова простояла в таком положении 128 дней — до Пасхи. Все это время она не ела и не пила, и лишь после покаяния и исповеди с миром отошла ко Господу.