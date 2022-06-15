В Омске мужчина пришел в гости к подруге и изнасиловал ее спящую дочь

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 28-летнего омича, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, пишет Om1.ru.

По версии следствия, мужчина злоупотребил спиртным и решил поехать ночевать к знакомой, которая проживала с 17-летней дочерью.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда его подруга утром ушла на работу. В итоге педофил надругался над спящей школьницей. Парень свою вину отрицает.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Омский районный суд.