Общество

В Октябрьском районе Рязани участились случаи нападения безнадзорных животных на детей

Алексей Самохин

По данным прокуратуры Рязанской области, в Октябрьском районе Рязани участились случаи нападения безнадзорных животных на детей. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства. 

В 2025 году в городскую службу по контролю за безнадзорными животными поступило 20 обращений об агрессивном поведении собак. Проверка показала, что выезды по сообщениям уполномоченным органом осуществлялись несвоевременно, в связи с чем в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» внесено представление.

Ещё одна проблема района — недоступная городская среда для инвалидов.

От лица регионального отделения Всероссийского общества слепых в прокуратуру поступило обращение о ямах на тротуаре возле аптеки «Здравсити» 

на улице Дзержинского, а также луже у пешеходного перехода на пересечении улиц Дзержинского и Семёна Середы. Инвалиды по зрению спотыкаются и падают. 

На пешеходном переходе возле магазина «Урожай» покосились ограничительные столбики, которые помогают инвалидам ориентироваться в пространстве. На пешеходном переходе Ленинского комсомола и С.Середы знаки «Слепой пешеход» и «Пешеходный переход» загорожены деревьями. На фасадной части д. 27 по ул. С.Середы обрушился фундамент.

В связи с выявленными нарушениями в отношении управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани, а также управляющей компании приняты меры прокурорского реагирования.

Последние новости

Погода

В Рязанской области продолжается бабье лето 

По данным Гидрометцентра, с 10 по 14 сентября температура воздуха будет выше климатической нормы на 1–4 градуса.
Общество

Названа причина отключения электроэнергии на 8 улицах Рязани

Причиной отключения электроэнергии на восьми улицах Рязани стало механическое повреждение сторонней организацией кабельной линии 6 кВ. Об этом сообщили в РГРЭС. 
Культура и события

Музыканты Рязани выступили на фестивале «Голос города» 

Коллективы, а также сольные исполнители весной и летом выступали на открытых сценах проекта в разных районах Рязани. А в финале сезона лучшие артисты собрались на одной площадке и зажгли не по-детски!
Происшествия

17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Касимовском округе 

Авария случилась 9 сентября в 21:25 у дома №2 на улице Ленина в посёлке Елатьма.
Общество

Набор юного инженера из Рязанской области стал победителем конкурса «Родная игрушка»

9 сентября в Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка».
Происшествия

Наркобарона из Рязани с крупной партией марихуаны и конопли задержали силовики

По данным полиции, ранее несудимый и официально неработающий рязанец вложил в преступный бизнес значительные средства.
Новости мира

Напряжение нарастает: Польша стягивает войска к границе с Беларусью

В среду утром, 10 сентября, польские власти начали переброску военной техники к границе с Беларусью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Первый национальный».
Общество

Депутат Госдумы Андрей Макаров отметил позитивные изменения в Рязанской области

Депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подвел итоги рабочего визита в регион.