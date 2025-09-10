По данным прокуратуры Рязанской области, в Октябрьском районе Рязани участились случаи нападения безнадзорных животных на детей. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства.

В 2025 году в городскую службу по контролю за безнадзорными животными поступило 20 обращений об агрессивном поведении собак. Проверка показала, что выезды по сообщениям уполномоченным органом осуществлялись несвоевременно, в связи с чем в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» внесено представление.

Ещё одна проблема района — недоступная городская среда для инвалидов.

От лица регионального отделения Всероссийского общества слепых в прокуратуру поступило обращение о ямах на тротуаре возле аптеки «Здравсити»

на улице Дзержинского, а также луже у пешеходного перехода на пересечении улиц Дзержинского и Семёна Середы. Инвалиды по зрению спотыкаются и падают.

На пешеходном переходе возле магазина «Урожай» покосились ограничительные столбики, которые помогают инвалидам ориентироваться в пространстве. На пешеходном переходе Ленинского комсомола и С.Середы знаки «Слепой пешеход» и «Пешеходный переход» загорожены деревьями. На фасадной части д. 27 по ул. С.Середы обрушился фундамент.

В связи с выявленными нарушениями в отношении управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани, а также управляющей компании приняты меры прокурорского реагирования.