В Новосибирске в общежитии университета нашли труп девушки

В пресс-службе НГУ заявили о смерти студентки первого курса Института медицины и психологии в общежитии №8/2, пишет Тайга.Инфо.

Инцидент произошел 15 февраля. Соседки по комнате обнаружили ее мертвой в своей постели утром.

Известно, что 17-летняя девушка приехала в Новосибирск из кузбасского города Осинники. На ее теле не нашли признаков насильственной смерти. Признаков депрессии или других психологических расстройств у девушки не было.

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В деканате отметили, что у девушки не было серьезных проблем с учебой. По факту случившегося проводится проверка.