В Нижнем Новгороде во время триатлона скончался рязанский спортсмен Андрей Пуляев — чемпион России по зимнему плаванию

Рязанец Андрей Пуляев, участник соревнований Ironstar 113 в Нижнем Новгороде, скончался во время плавательного этапа гонки. Он был чемпионом России по зимнему плаванию. Об этом ТАСС сообщил председатель Федерации зимнего плавания Рязанской области Дмитрий Баренин.

«Андрею было 40 лет, он никогда не жаловался на здоровье, тренировался ежедневно, выдерживал экстремальные нагрузки. Он — победитель первенства России по зимнему плаванию в своей возрастной категории», — рассказал Баренин.

По его словам, Пуляев регулярно участвовал в летних триатлонных стартах и зимних соревнованиях по плаванию в ледяной воде, был разрядником, около 10 лет работал тренером по плаванию.

Смерть наступила примерно через 40 минут после старта, который был дан в 7:30 утра. Спортсмену стало плохо в воде, его попытались спасти, но безуспешно. Сегодня с утра тело должны были отдать из морга, сейчас оно в пути, рассказал Баренин.

Андрей Пуляев проходил обязательную медицинскую проверку перед стартом, как и все участники дистанции Ironman 113 км (1,9 км плавание, 90 км велоэтап, 21,1 км бег).

Это не первый трагический случай на массовых соревнованиях по триатлону этим летом.

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