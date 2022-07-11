В Мурманской области поймали обвиняемого в изнасиловании и убийстве мальчика

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего жителя Мончегорска, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что ребенка нашла мертвым в ванной его мама, которая вернулась с работы. Злоумышленника искали больше недели.

«Встретишь такого, не поймешь, что перед тобой – зверь. Шел такой обычный мужчина, в футболочке, с пакетиком», – обратили внимание местные жители.

По одной из версий, мужчина делал ремонт в квартире, где погибший жил с мамой. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.