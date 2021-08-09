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Вторник, 10 августа, 2021
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В Москве мужчина несколько часов насиловал 14-летнюю девочку

Никита Брыкин
В Москве мужчина несколько часов насиловал 14-летнюю девочку
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Возбуждено несколько уголовных дел в отношении 31-летнего жителя Москвы, который подозревается в изнасиловании и удержании 14-летней школьницы, пишет Лайф.

В полицию о случившемся сообщил дядя девочки. Она внезапно перестала отвечать на звонки. Трубку неожиданно сняла незнакомая женщина и рассказала, где находится ребенок.

Выяснилось, что злоумышленник незаконно удерживал у себя в квартире жертву и насиловал ее несколько часов. Ради этого он выгнал на лестничную клетку свою гражданскую жену с детьми.

Школьница рассказала, что неоднократно была в гостях у этой семьи и дружила с женой насильника. При этом он еще весной оказывал ей знаки внимание и пытался потрогать девочку, однако та не ответила. Подозреваемого задержали, он признал свою вину.

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