В медучреждениях Рязанской области за два года реабилитацию прошли 63 участника СВО — Павел Малков

Курс реабилитации в медучреждениях Рязанской области за 2024-2025 года прошли 63 участника СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора Павла Малкова во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В 2024-2025 годах курс стационарной реабилитации в наших учреждениях прошли 63 участника специальной военной операции. Из них 35 — в 2025 году», — сказал губернатор Рязанской области.

Участники СВО, нуждающиеся в реабилитации, смогут получить комплексную поддержку в медицинских учреждениях Рязанской области. Здесь оказывают помощь от высокотехнологичной медицины и протезирования до решения социальных вопросов. Власти региона активно взаимодействуют с органами соцзащиты, фондом социального страхования, экспертами медико-социальной экспертизы и ветеранскими организациями.

Глава региона отметил, что речь идет не просто о системе реабилитации, а региональном кластере высокотехнологичной медицинской помощи, которая не уступает по качеству ведущим федеральным центрам.