В массовом ДТП на Южной окружной Рязани пострадали два человека

В результате массового ДТП на Южной окружной дороге Рязани пострадали 2 человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась 28 декабря в 19.38 на 185-м километре автодороги М5 «Урал». 35-летний рязанец, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», не выбрал безопасную скорость, потерял управление и совершил столкновение с ВАЗ-2115 под управлением 24-летнего рязанца. После этого отечественное авто столкнулось с ВАЗ-2112 под управлением 60-летнего жителя Рязанского района.

Травмы получили водитель «пятнадцатой», его 22-летняя пассажирка. Людям потребовалась медицинская помощь.

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Госавтоинспекция проводит административное расследование.