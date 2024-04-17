В Листвянском сельском поселении насмерть сбили пешехода

Смертельное ДТП произошло в Листвянском сельском поселении. Здесь насмерть сбили пешехода. Информация об этом опубликовала в телеграмм-канале «Рязань. Происшествия».

Сообщается, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В посте отметили, что это не редкость для местных жителей и дачников, так как остановку и переход в поселении установили в километре от деревни. Жители жалуются на освещение и отсутствие пешеходного тротуара.

«Люди на остановку ходят по краю обочины в любую погоду. Десятки мужчин и женщин уже убиты в этом месте», — сказано в посте.