В Липецкой области выбежал на дорогу и погиб восьмилетний мальчик

На первом километре дороги в поселок Лев-Толстой от примыкания к трассе «Липецк-Данков» произошла смертельная авария, пишет Город 48.

По предварительной информации, восьмилетний мальчик выбежал на трассу и попал под колеса иномарки Chevrolet, которой управлял 45-летний водитель. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Выяснилось, что мальчик находился без присмотра в момент ДТП. Автомобилист же был трезв. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее к смерти человека.

В полиции уточнили, что участок дороги, где произошла трагедия, не является местом концентрации аварий.