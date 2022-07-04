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Понедельник, 4 июля, 2022

В Липецкой области выбежал на дорогу и погиб восьмилетний мальчик

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В Липецкой области выбежал на дорогу и погиб восьмилетний мальчик

На первом километре дороги в поселок Лев-Толстой от примыкания к трассе «Липецк-Данков» произошла смертельная авария, пишет Город 48.

По предварительной информации, восьмилетний мальчик выбежал на трассу и попал под колеса иномарки Chevrolet, которой управлял 45-летний водитель. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Выяснилось, что мальчик находился без присмотра в момент ДТП. Автомобилист же был трезв. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее к смерти человека.

В полиции уточнили, что участок дороги, где произошла трагедия, не является местом концентрации аварий.

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