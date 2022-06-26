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Воскресенье, 26 июня, 2022

В Липецкой области после жуткого ДТП с трактором умер 12-летний мальчик

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В Липецкой области после жуткого ДТП с трактором умер 12-летний мальчик

Днем в пятницу, 24 июня, на 422-м километре трассы М4 «Дон» в Задонском районе произошла авария со смертельным исходом, пишет Город 48.

Сообщается, что столкнулись автомобиль «Kia Spectra», которым управлял 53-летний водитель, и трактор под управлением 46-летнего мужчины. По словам очевидцев, он окашивал обочины.

В результате водитель иномарки и два его несовершеннолетних пассажира попали в больницу.

Как стало известно, накануне от полученных травм скончался 12-летний мальчик. Девятилетний ребенок остается в медучреждении.

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