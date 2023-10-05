В Краснодаре задержали рязанского мошенника, который обещал водительские права за деньги

В Краснодаре задержали 37-летнего жителя Рязани, который брал деньги за получение водительских прав.

В разное время в полицию поступили пять заявлений от жителей Рязани, Рыбного и Клепиковского района. Все они говорили, что через знакомых вышли на мужчину, который сказал, что у него есть связи и он может за деньги оказать помощь в получении водительского удостоверения без сдачи экзамена.

За услугу мошеннику перечисляли от 27 до 55 тысяч рублей. В общей сложности мужчина получил 180 тысяч, после чего перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к противозаконным действиям причастен 37-летний житель Рязани, ранее судимый за различные преступления, в том числе вымогательство и разбой. Его нашли и задержали в Краснодаре, где он пытался скрыться.

По данным фактам возбуждены пять уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ, сообщает МВД Рязанской области.

Полицейские проверяют рязанца на причастность к совершению аналогичных преступлений.