В Костроме медсестры требуют компенсацию за заражение коронавирусом

Свердловский районный суд сообщил об исковом заявлении двух медсестер в адрес Костромской областной клинической больницы, пишет k1news.

Как стало известно, женщины, будучи на рабочем месте, заразились коронавирусом и получили осложнения.

Медсестры требовали от работодателей компенсации, однако в медучреждении факт заражения коронавирусной инфекцией не признали страховым случаем.

В итоге пострадавшие хотят через суд добиться страховой выплаты в размере 68 тысяч рублей каждой, а также взыскать 15 тысяч рублей на двоих за моральный вред.