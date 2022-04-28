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Четверг, 28 апреля, 2022

В Кинешме мужчина жестоко изнасиловал школьницу накануне дня рождения

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В Кинешме мужчина жестоко изнасиловал школьницу накануне дня рождения

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Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Кинешмы Ивановской области, которого подозревают в жестоком изнасиловании 17-летней школьницы, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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По предварительной версии, Даниил Зинич совершил нападение в канун своего очередного дня рождения.

Перед этим злоумышленник злоупотребил алкоголем. Он набросился на жертву вблизи почтового отделения на железнодорожном вокзале.

В итоге девочке потребовалась медицинская помощь, она находится в больнице. Оказалось, что насильник состоял на учете и находился под контролем надзорного органа.

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