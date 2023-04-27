В Касимовском районе пройдёт традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы

Администрация Касимовского района пригласила любителей спорта и здорового образа жизни района на традиционный XXIV легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы и памяти дважды Героя Социалистического труда Владимира Фёдоровича Уткина на призы Почётного гражданина Рязанской области и Касимовского района академика Виктора Архиповича Канайкина.

Пробег по маршруту мкр. Приокский — посёлок Лашма состоится 5 мая.

Начало регистрации участников — 08.30 в мкр. Приокский у развилки дорог Сасово-Шилово.

Парад-открытие состоится в 10 часов. Дистанция пробега — 17,5 км. Промежуточные финиши — 3 км (для девушек и женщин), 5 км (для юношей и мужчин).