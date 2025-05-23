В Касимовском округе капитально ремонтируют дорогу длиной 5,7 км

В Касимовском округе Рязанской области идёт капитальный ремонт участка автомобильной дороги Дмитриево-Данево-Семенчуково длиной 5,7 километра. Работы ведутся в рамках нацпрокета «Инфраструктура для жизни»

Дорога играет важную роль для жителей деревни Семенчуково, сел Данево и Дмитриево. По ней следуют маршруты школьных автобусов, доставляющих детей в Дмитриевскую общеобразовательную школу. В селе Дмитриево также расположен фельдшерско-акушерский пункт.

Кроме того, эта дорога ведет к Дмитриевскому сельскому дому культуры. Местные жители называют его главным местом для отдыха людей всех возрастов и культурным центром. В Доме культуры для детей проводят мастер-классы, игры, киномарафоны и выставки рисунков. Летом для школьников устраивают игровые познавательные программы, в школе работает дневной лагерь.

На объекте специалисты подрядной организации выполняют устройство уширений проезжей части, укладку геотекстиля, опиловку растительности вдоль дороги, срезку растительного грунта, замену труб.

Работы на объекте планируется завершить в октябре этого года.

По данным Минтранса Рязанской области, за период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе Рязанской области отремонтировали более 120 км дорог.