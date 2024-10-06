В Касимове установили новый арт-объект

В Касимове появился стилизованный верстовой столб. Его фотографию опубликовали в группе «Касимовский ориентир».

Такой арт-объект появился в городе неслучайно. Не так давно Касимов установил национальный рекорд как город с самым большим количеством музеев и выставочных пространств на одной версте. На протяжении всего 1 километра 66 метров и 80 сантиметров здесь находятся 15 уникальных объектов культуры, каждый из которых играет важную роль в сохранении истории и традиций региона.

Новый туристический маршрут рекорда презентуют в воскресенье, 6 октября, на фестивале урожая «Касимовский клубень».