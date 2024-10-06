Воскресенье, 6 октября, 2024

В Касимове установили новый арт-объект

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/korientir

В Касимове появился стилизованный верстовой столб. Его фотографию опубликовали в группе «Касимовский ориентир».

Такой арт-объект появился в городе неслучайно. Не так давно Касимов установил национальный рекорд как город с самым большим количеством музеев и выставочных пространств на одной версте. На протяжении всего 1 километра 66 метров и 80 сантиметров здесь находятся 15 уникальных объектов культуры, каждый из которых играет важную роль в сохранении истории и традиций региона.

Новый туристический маршрут рекорда презентуют в воскресенье, 6 октября, на фестивале урожая «Касимовский клубень».

В Касимове установили новый арт-объект

В Касимове установили новый арт-объект

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В салоне сотовой связи в Саратове убили сотрудницу

В Рязани прошел третий общегородской субботник

В Дагестане горит торговый центр, пострадали трое сотрудников МЧС

Подростки жестоко избили школьника, заступившегося за учительницу

На Avito в Рязани появилось объявление о выгуле квадроберов

Биолог ответил, насколько серьезно от пожара пострадал знаменитый «Пьяный лес» в Шиловском районе

Рязанский эксперт: После падения Угледара ВСУ будут искать спасение в запрещённых международными конвенциями видах оружия

На СВО погиб учитель физкультуры из Милославского района

Что ожидать от года Змеи и почему нумерологи предупреждают о трудностях

На место падения С-70 «Охотник» прилетел «Искандер» 

Эксперты ожидают первой в истории официальной дуэли Су-35С и F-35

Школьник попал в реанимацию из-за бочки с ацетоном в Петербурге