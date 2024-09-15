Касимов установил национальный рекорд

Национальный рекорд зарегистрировали в Касимове. Об этом сообщает на своей странице глава администрации города Иван Бахилов.

Касимов стал городом с самым большим количеством музеев и выставочных пространств на одной версте. На протяжении всего 1 километра 66 метров и 80 сантиметров находятся 15 уникальных объектов культуры. Инициатором идеи зарегистрировать рекорд стал сам Иван Бахилов. Он отмечает, что каждый объект на этом маршруте играет важную роль в сохранении истории и традиций региона.

Маршрут рекорда презентуют на фестивале «Касимовский клубень», который состоится 6 октября. А пока его можно посмотреть на видео ниже.