Воскресенье, 15 сентября, 2024

Касимов установил национальный рекорд

Автор: Кристина Аманн

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Фото: reestrrekordov.ru/

Национальный рекорд зарегистрировали в Касимове. Об этом сообщает на своей странице глава администрации города Иван Бахилов.

Касимов стал городом с самым большим количеством музеев и выставочных пространств на одной версте. На протяжении всего 1 километра 66 метров и 80 сантиметров находятся 15 уникальных объектов культуры. Инициатором идеи зарегистрировать рекорд стал сам Иван Бахилов. Он отмечает, что каждый объект на этом маршруте играет важную роль в сохранении истории и традиций региона.

Маршрут рекорда презентуют на фестивале «Касимовский клубень», который состоится 6 октября. А пока его можно посмотреть на видео ниже.

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