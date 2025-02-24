В Касимове таксист заколол ножом своего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

По предварительной информации, 23 февраля 2025 года между 64-летним таксистом, занимающимся частным извозом, и 30-летним пассажиром произошел конфликт. В результате водитель ударил пассажира ножом в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший вскоре скончался, подозреваемый с места преступления скрылся.

Подозреваемого разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.17:22