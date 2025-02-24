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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области
Новости Касимова

В Касимове таксист заколол ножом своего пассажира

Анастасия Мериакри

В Касимове таксист заколол ножом своего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

По предварительной информации, 23 февраля 2025 года между 64-летним таксистом, занимающимся частным извозом, и 30-летним пассажиром произошел конфликт. В результате водитель ударил пассажира ножом в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший вскоре скончался, подозреваемый с места преступления скрылся.
Подозреваемого разыскали и задержали. 

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.17:22

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