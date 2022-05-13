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Пятница, 13 мая, 2022

В Калужской области уволили чиновника после драки на сельской дискотеке

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В Калужской области уволили чиновника после драки на сельской дискотеке

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В деревне Бронцы в Калужской области уволился глава поселения после драки на сельской дискотеки, пишет РИА Новости.

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Ранее в Сети появился скандальный ролик, на котором видно, как мужчины избивают ногами своих оппонентов. По словам очевидцев, чиновник оказался одним из основных зачинщиков потасовки. Кадры опубликованы в группе «Ника ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

Выяснилось, что глава поселения сам написал заявление об увольнении. Проводится проверка.

Депутаты единогласно приняли соответствующее решение о увольнении его с должности.

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