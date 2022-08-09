В Калуге жених и отец невесты избили полицейских на свадьбе

Во время празднования свадьбы в Калуге произошла массовая драка с участием стражей порядка, пишет Kaluga News.

Инцидент произошел 6 августа. По предварительной версии, сначала поссорились гости, которые устроили потасовку. Администратор банкетного зала позвонил в полицию.

На место случившегося прибыли два правоохранителя. Однако 24-летний жених, 46-летний отец невесты и их друг принялись избивать полицейских, которые пытались уладить конфликт. Чтобы остановить фигурантов, один из сотрудников выстрелил в воздух.

Выяснилось, что злоумышленники пытались задушить одного из сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».