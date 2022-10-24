В Калининградской области стало плохо сразу шестерым ученицам колледжа

Сразу шестерым ученицам колледжа мехатроники и пищевой индустрии в городе Светлый стало плохо во время занятий, пишет Клопс.

Инцидент произошел утром 24 октября. Одна из девочек потеряла сознание, другие же, как сообщается, были в полуобморочном состоянии. Подросткам вызвали скорую помощь.

В министерстве здравоохранения уточнили, что в детскую областную больницу попали три пациентки. Вскоре их направили на амбулаторное наблюдение.

В ведомстве отметили, что девочки почувствовали недомогание на первом занятии. По одной из версий, они просто не позавтракали.

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