Понедельник, 24 октября, 2022
powder

В Калининградской области стало плохо сразу шестерым ученицам колледжа

На главнуюНовости мира

Сразу шестерым ученицам колледжа мехатроники и пищевой индустрии в городе Светлый стало плохо во время занятий, пишет Клопс.

Инцидент произошел утром 24 октября. Одна из девочек потеряла сознание, другие же, как сообщается, были в полуобморочном состоянии. Подросткам вызвали скорую помощь.

В министерстве здравоохранения уточнили, что в детскую областную больницу попали три пациентки. Вскоре их направили на амбулаторное наблюдение.

В ведомстве отметили, что девочки почувствовали недомогание на первом занятии. По одной из версий, они просто не позавтракали.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/