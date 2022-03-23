В Калининграде посетительница сауны попросила девушку сдвинуть ноги и получила в челюсть

Девушка ла замечание посетительнице сауны калининградского спортклуба и получила за это по лицу, пишет Клопс.

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Инцидент произошел вечером 20 марта на Горького. После занятий 19-летняя клиентка зашла в сауну и увидела там обнаженную женщину.

«Дама сидела без трусов, раздвинув ноги. Я вежливо попросила ее сесть скромнее или надеть белье. Она что-то ответила, еще посидела и ушла», – рассказала девушка.

Некоторое время спустя она столкнулась с женщиной в душевой, где та накинулась на посетительницу с криком и стала бить ее. Медики диагностировали девушке травму скуловой кости.

Нападавшая была уверена, что в сауну ходят голышом, и даже возмутилась клубным правилам. В спортклубе подтвердили, что на табличках у саун указано, что входить туда можно строго в купальниках или нижнем белье.