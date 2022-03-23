0.5 C
Рязань
Среда, 23 марта, 2022

В Калининграде посетительница сауны попросила девушку сдвинуть ноги и получила в челюсть

spot_img
На главнуюНовости мира

В Калининграде посетительница сауны попросила девушку сдвинуть ноги и получила в челюсть

powder

Девушка ла замечание посетительнице сауны калининградского спортклуба и получила за это по лицу, пишет Клопс.

- Реклама -

Инцидент произошел вечером 20 марта на Горького. После занятий 19-летняя клиентка зашла в сауну и увидела там обнаженную женщину.

«Дама сидела без трусов, раздвинув ноги. Я вежливо попросила ее сесть скромнее или надеть белье. Она что-то ответила, еще посидела и ушла», – рассказала девушка.

Некоторое время спустя она столкнулась с женщиной в душевой, где та накинулась на посетительницу с криком и стала бить ее. Медики диагностировали девушке травму скуловой кости.

Нападавшая была уверена, что в сауну ходят голышом, и даже возмутилась клубным правилам. В спортклубе подтвердили, что на табличках у саун указано, что входить туда можно строго в купальниках или нижнем белье.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Липецке шиншилла укусила трехлетнюю девочку на передвижной выставке
Комментарии для сайта Cackle
spot_img