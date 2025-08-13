Среда, 13 августа, 2025
В юбилейном фестивале «Рязанские смотрины» примут участие кукольники из двадцати стран мира

Фото: Рязанский театр кукол

В юбилейном ХХ Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» примут участие кукольники из двадцати стран мира. Об этом сообщили организаторы. 

«Рязанские смотрины» —  старший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на постсоветском пространстве. В 2025 году биеннале исполняется тридцать шесть лет. «Рязанские смотрины» принимают театры кукол всех форм: театры предметов, масок, теней, кукол всех систем и разновидностей. 

С 1989 года на фестивале в общей сложности было показано более 500 спектаклей. Их посетили свыше 80 тысяч зрителей. Среди участников в разные годы были кукольники из Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Украины, Армении, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии, Германии, Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Швеции, Норвегии, Нидерландов, Дании, Бразилии, Португалии, Израиля, Ирана, Японии, Австралии, США, ЮАР, Аргентины и Мексики.

Практически все лауреаты Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в категории «Театр кукол» изначально представляют свои спектакли в программе фестиваля «Рязанские смотрины». 

ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» продлится с 12 по 18 сентября 2025 года. За семь дней гости и участники фестиваля увидят 23 спектакля — в общей сложности состоятся 55 театральных показов. Фестивальные события пройдут на 7 площадках: гостей биеннале принимают три сцены Рязанского театра кукол, две сцены Рязанского театра драмы, сцена большого концертного зала Рязанской областной филармонии, Рязанская областная библиотека имени Горького.   

В 2025 году участники фестиваля отправятся в путь на Восток. Проект «Восток+» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Проект включает две специальные программы: «Путь на Восток» и «Все дело в театре».

В программу «Путь на Восток» вошли спектакли из стран Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Африки. Специальные гости программы –театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъян. История труппы насчитывает больше девяти столетий, а спектакли включены в нематериальное культурное наследию ЮНЕСКО.

Программа «Все дело — в театре» разработана для лидеров и руководителей театров кукол. На этой площадке профессионалы будут вести диалог, создавать новые проекты и вместе выбирать, куда двигаться в будущем. 

В рамках программы на деловую встречу соберутся Президенты и члены Национальных центров UNIMA из 15 стран (Россия, Китай, Бразилия, ОАЭ, Шри-Ланка, Алжир, Иран, Конго, Нигерия, Марокко, Иордания, Италия, Великобритания, Индия, Мексика), а также кукольники из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси.

В рамках программы будут представлены результаты исследования «Российский театр кукол в цифрах и фактах», которое провел Российский национальный центр UNIMA (Международный союз деятелей театров кукол). 

Деловая программа организована в том числе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Также на фестивале будет работать четвертая Международная школа-лаборатория для молодых кукольников «Луна для всех одна» и лаборатория для молодых театроведов и театральных критиков, организованная совместно с ведущим российским театральным ВУЗом — ГИТИСом.

Участники XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:

• Театр кукол Карелии, Петрозаводск, спектакль «КвинПикS»

• Театр кукол им. А.К. Брахмана, Алтайский край, Рубцовск, спектакль «Русалочка»

• Театр кукол им. С.В. Образцова, Москва, спектакль «Играем Шекспира»

• Владимирский областной театр кукол, спектакль «Микрофон включен»

• Ханты-Мансийский театр кукол, спектакль «Река Потудань»

• Вологодский театр кукол «Теремок», спектакль «Удачи, Марк»

• Театр кукол «Гулливер», Курган, «Баллада о маленьком буксире»

• Саратовский театр кукол «Теремок», спектакль «Волшебное колечко»

• Театр «Петрушкина Слобода», Мытищи, спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль»

• Нижегородский академический театр кукол, «Снег в июле»

• Маленький театр кукол, Балашиха, «Капитанская дочка»

• Гродненский областной театр кукол, спектакль «Пиковая дама»

• Teatro dei Burattini, Италия, Милан, спектакль «Шуточка»

Участники проекта «ВОСТОК+» в рамках XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины»:

• Театральный коллектив Центра защиты и сохранения традиций искусства играющих кукол из китайского города Пинъяо, «Мастерство нити»

• Театр кукол Ругао, Китай, «Мастерство трости» 

• Индийские кукольники под эгидой Международного альянса стратегических проектов БРИКС, спектакль «Наследие Раджастана»

• Théâtre de Marconte, Конго, Киншаса, спектакль «Вековая мудрость»

• Cамаркандский областной театр кукол, Узбекистан, спектакль «Али Кушчи»

• Союз Деятелей Театрального Искусства Кыргызстана и Государственный театр юных зрителей имени Бакен Кыдыкеевой, Киргизия, Бишкек, спектакль «Письма-самолетики»

• Театр «Вавилон», Армения, спектакль «Է»

• Северо-Казахстанский областной театр кукол, Казахстан, Петропавсловск, спектакль «Благодарный журавль»

• Кукольных дел мастер Ходжат Зейнали, Иран, Тебриз, спектакль «Ashiq»

• Театр кукол штата Алагоас, Бразилия, Масейо, спектакль «Праздник»

Проект «ВОСТОК+» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

