В Ярославле водители устроили бунт и не вышли на работу

Жители Ярославля пожаловались на отсутствие некоторых автобусов во Фрунзенском районе утром во вторник, 19 апреля, пишет 76.ru.
Выяснилось, что причиной этому стал бунт водителей, отказавшихся выезжать на рейсы.
«Что случилось сегодня с маршрутом №79? Утром их было всего три?» – высказался ярославец Артем Боев.
Водитель на маршруте №41 пояснил, что с утра работала одна машина из шести. По его словам, сменщик не поехал работать из-за того, что сказали: зарплату не выплатят совсем. В итоге мужчина написал заявление на увольнение.
Депутат областной думы Валерий Байло пояснил, что водителям «ПАТП № 1» снова задерживают зарплату. В мэрии Ярославля готовят комментарий о ситуации.