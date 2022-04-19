В Ярославле водители устроили бунт и не вышли на работу

Жители Ярославля пожаловались на отсутствие некоторых автобусов во Фрунзенском районе утром во вторник, 19 апреля, пишет 76.ru.

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Выяснилось, что причиной этому стал бунт водителей, отказавшихся выезжать на рейсы.

«Что случилось сегодня с маршрутом №79? Утром их было всего три?» – высказался ярославец Артем Боев.

Водитель на маршруте №41 пояснил, что с утра работала одна машина из шести. По его словам, сменщик не поехал работать из-за того, что сказали: зарплату не выплатят совсем. В итоге мужчина написал заявление на увольнение.

Депутат областной думы Валерий Байло пояснил, что водителям «ПАТП № 1» снова задерживают зарплату. В мэрии Ярославля готовят комментарий о ситуации.