В Ярославле секс-работница решила стать депутатом

Жительница Ярославля 38-летняя Ирина Мищенко изъявила желание стать депутатом муниципалитета, пишет 76.RU.

Сообщается, что женщина занимается секс-услугами. Она рассказала, что доход от эскорта помогает ей оказывать поддержку жителям города.

«Я не скрываю своей профессии, а, наоборот, горжусь ею. Это уже стало хобби, для меня деньги — не самое важное. При этом доход от моей профессии я трачу не на себя. Я являюсь председателем правозащитного фонда, который оказывает безвозмездную поддержку нуждающимся», – пояснила Мищенко.

Ирина утверждает, что в роли депутата собирается заниматься проблемами жителей города и продвигать принципы народной власти. Она идет на выборы самовыдвиженцем.

«Я не завышаю цены. Здесь важно понимать, что брать нужно столько, сколько ты стоишь. Например, я видела на сайте у некоторых девушек цены: 8 тысяч за анальный секс, например. Ну за что тут брать 8 тысяч? Это много», – поделилась подробностями женщина.

Мищенко также отметила, что продолжит карьеру секс-работницы даже в роли депутата и выступает за легализацию этой профессии в стране.