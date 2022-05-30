В ярмарках выходного дня в Рязани приняли участие 162 местных производителя

В субботу, 28 мая в Рязани состоялись традиционные ярмарки, где местные производители представили продовольственные товары. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Ярмарки прошли на 4 площадках: на территории Управления рязанского троллейбуса на ул. Дзержинского, у ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и у ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской. Торговлю осуществляли 162 рязанских производителя на 250 торговых местах.

Стоит отметить, что в числе участников: 32 – фермеры и индивидуальные предприниматели, а 80 – граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия привезли 46 участников, продано 9 тонн продукции. Молока и молочных продуктов от 33 производителей реализовано 7 тонн. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 13 производителей, 6 тонн продукции. Медом торговали 16 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано 0,4 тонны меда и продуктов пчеловодства. Живую рыбу привезло 1 хозяйство, продано 0,1 тонны рыбы. Плодоовощную продукцию представили 35 участников, продано 1,5 тонны картофеля (продовольственного и семенного), 3 тонны овощей, 0,03 тонны яблок.

Ближайшие ярмарки продуктов питания от местных производителей состоятся в Рязани традиционно в субботу, 4 июня.

Участниками ярмарок могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области, лица, занимающиеся садоводством и огородничеством, ЛПХ на территории Рязанской области. Для получения консультации по работе ярмарок выходного дня и регистрации участников можно обращаться в отдел проектной и выставочной деятельности в сфере АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефону (4912) 21-08-90.