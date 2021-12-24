-12.4 C
Рязань
Пятница, 24 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Ивановской области на ступенях храма нашли голого мертвеца

powder

Накануне утром служители храма Иоанна Предтечи в селе Кибергино в Ивановской области сделали страшную находку, пишет Курсив.

По словам очевидцев, прямо на ступенях культового сооружения лежало тело мужчины. Покойный был абсолютно голым.

Причина и личность погибшего пока не установлены. Полиция разбирается в произошедшем. Ивановцы предположили, что человек замерз – ночь в регионе была морозной.

Реклама

Один из них считает, что мужчина мог раздеться перед смертью, поскольку, когда человек замерзает, ему «становится очень жарко».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img