В Ивановской области на ступенях храма нашли голого мертвеца

Накануне утром служители храма Иоанна Предтечи в селе Кибергино в Ивановской области сделали страшную находку, пишет Курсив.

По словам очевидцев, прямо на ступенях культового сооружения лежало тело мужчины. Покойный был абсолютно голым.

Причина и личность погибшего пока не установлены. Полиция разбирается в произошедшем. Ивановцы предположили, что человек замерз – ночь в регионе была морозной.

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Один из них считает, что мужчина мог раздеться перед смертью, поскольку, когда человек замерзает, ему «становится очень жарко».