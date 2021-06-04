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Пятница, 4 июня, 2021
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В гости к «7 info» зашёл организатор ПИТЕЛИНО|FEST Вадим Ханмирзоев

7info7
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Сегодня, в проекте «В гостях у 7info» генеральный директор ООО «Фаворит концерт» Вадим Ханмирзоев.

Он организовывает концерты, спектакли и стендапы по городам России, но любимым детищем считает  мероприятие «ПИТЕЛИНО|FEST» 6 +, о котором мы и поговорим.

 — Как  и когда пришла идея создать фестиваль?

 — Я «болел» этой идеей с детства. Лет в 10 уже хотелось сделать какой-то «движ», чтобы Пителино прогремело на  всю Рязанскую область.

 Потом мы с семьёй переехали  на родину родителей  в Дагестан.  Произошёл целый каскад событий разных. Но я очень упёртый человек и от мечты отказываться не собирался. В Пителино осталась жить родная сестра, меня всегда сюда тянуло. И мне  удалось осуществить мечту именно здесь. В 2016 году  прошёл первый фестиваль «ПИТЕЛИНО|FEST».

 —  Расскажите об этом пути из Пителино и обратно.

 — Я четыре года прожил с родителями в Дагестане. Потом призвался в армию и служил в Калининграде. Мой дядя является учредителем телеканала в Дагестане, и я, приходя к нему на работу, как губка жадно впитывал всё, что там происходило.  Ночами монтировал что-то, читал, приставал ко всем, чтобы научили.

Всё было не зря. Потому что именно в Калининграде началась моя официальная работа на телевидении. После армии я остался служить по контракту, а его условия позволяли совмещать службу с творчеством. 

В результате в Калининграде я прожил десять лет. Трудился на ВГТРК – Калининград. А в 2014 году после Олимпиады переехал в Москву и стал работать на России 1.

При этом, даже живя в Калининграде, пытался приезжать в Пителино хотя бы раз в год.

Но, а когда переехал в столицу, стал частым гостем в родном крае. Каждые выходные приезжал.

 — И в каждый приезд вместо отдыха о фестивале грезили?

 — Не буду лукавить. Всему виной Cherchez la femme (крылатая фраза обычно употребляется для объяснения странного мужского поступка).  Я познакомился с девушкой. А так как человек я очень романтичный и мечтательный, то все пазлы сошлись. Решил покорять, так покорять.  Придумал сделать фестиваль, привезти артистов, чтобы площадь, сцена, много людей,  и я  «весь из себя»   ей предложение делаю. И чтобы потом гремел салют.

Но получилось немножко не по сценарию…. Когда процесс был запущен, и всё стало получаться с проектом, мы с ней поссорились. Но останавливаться уже было нельзя. Фестиваль «ПИТЕЛИНО|FEST 2016» успешно прошёл.

А мы…. Помирились и поженились. Без громких заявлений.

 — Какая музыкальная группа была хедлайнером первого фестиваля?

 —  Это были очень драйвовые ребята, абсолютно не медийные. Они до этого пять лет альбом в Тае  писали совместно с местными жителями. Мы познакомились в Москве. Я им предложил, они приехали.

 Когда я делал мероприятие, то думал, что буду счастлив, если соберётся человек 300 и мега счастлив если 500. Потому что бюджета вообще не было. Я, естественно, какие-то свои средства вкладывал. Администрация местная помогала. Собирали, буквально, с миру по нитке.

Денег не было даже на таргет. Делали репосты через друзей  и пиратскую расклейку афиш.

 В результате тысяч пять людей собралось. У группы нашей «high sizon» она называлась, все автографы брали, и мы «без дураков» могли назваться международным фестивалем — ребята же из Таиланда приехали…

В 2017 году уже проще было. Бюджет появился. Хедлайнером был Ди-джей Поленов, он известен клубной культуре Москвы, но и у нас «раскачал» толпу отлично.

На меня  музыканты сами стали выходить. С  Нижнего Новгорода ребята приехали, с Рязани. bllack-santa   — известный в Рязани рэпер выступал.

В 2018 году мы заявили крутых молодёжных артистов  Зомба, дуэт HammAli & Navai и певицу GRIVINA.

Были счастливы от заключения предварительных соглашений. Но в процессе подготовки часть спонсоров своих обещаний, к сожалению, не сдержала,  и нам пришлось делать выбор.

В итоге на «ПИТЕЛИНО|FEST 2018» выступал дуэт HammAli & Navai. Ребята сделали своё дело. Было жарко.  Образовалась одна гигантская автомобильная пробка через весь посёлок. Мы не рассчитывали на такое количество людей. Пришли семьи, с маленькими детьми.  Я очень люблю находиться не в шатре, а в гуще событий. Толпа ликовала – энергично, драйвово.

 — Откуда приезжают зрители на фестиваль?

 — Основная масса  — это близлежащие  районы – Сасово, Касимов, Щацк.  Мечтаем, что  этим летом аудитория расширится. Ведь люди после пандемии  очень соскучились по живому общению. Но и виртуальное никто не отменял, конечно. И здесь хочется сказать большое спасибо Андрею Иванову и его паблику «Типичный Касимов», который поддерживал нас и делал оригинальный контент. Надеемся, что и в этом году сотрудничество продолжится.

 — Как и когда будет проходить «ПИТЕЛИНО|FEST» в 2021 году?

 — Планы у нас грандиозные. 13 и 14  августа в Пителинском районе на поле Сасовского лётного училища гражданской авиации пройдёт наше мероприятие. 13 августа в 12.00 открытие первого дня.

Мы ждём звезду кулачных боёв и смешанных единоборств Макса Топора, ведущей заявлена KARA KROSS.

На фестивале предусмотрена кемпинговая зона, которая будет соответствовать всем требованиям  роспотребнадзора. Предусмотрено круглосуточное дежурство медперсонала, кухня и охрана, разумеется.

Человек может приехать со своей палаткой, или взять её в аренду. Я уверен, что мы зажжём. Мы всех ждём. Приезжайте. Будет круто.

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