В гибели несовершеннолетнего мотоциклиста обвиняют жителя Рязанской области

Жителя Рязанской области обвиняют в гибели несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В сентябре 2024 года в Чучкове произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль «Лада Веста» и мотоцикл под управлением 17-летнего молодого человека без водительского удостоверения и в состоянии опьянения. Водитель автомобиля не соблюдал скоростной режим, не учел темного времени суток и отсутствие уличного освещения.

В результате полученных травм несовершеннолетний погиб на месте происшествия.

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Водителю «Лады Весты» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозят принудительные работы до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, либо до 5 лет лишения свободы. Дело передано в суд.