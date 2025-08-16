Суббота, 16 августа, 2025
23.3 C
Рязань
Новости России

В Екатеринбурге заметили телеведущего Владимира Соловьева

powder
Изображение от pvproductions на Freepik

В День города в Екатеринбурге заметили телеведущего Владимира Соловьева, обратил внимание портал E1.RU.

«Вместе с другими официальными лицами он гуляет на фестивале «Энергия РМК», — говорится в публикации.

Журналист был в окружении губернатора Дениса Паслера и полпреда в УрФО Артема Жоги. Он похвалил город, назвав его честью, славой, опорой и надеждой.

При этом в 2019 году Соловьев раскритиковал екатеринбургских активистов, протестующих против собора Святой Екатерины. Он назвал их «бесами».

В то же время он частый гость мероприятий РМК. Прошлый летом ведущий приезжал на полигон «Свердловский», где проходили соревнования спецназа, пишет URA.RU.

Самые читаемые материалы

Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Новости России

Прохожие равнодушно отреагировали на зверское убийство судьи в Камышине

Очевидцы равнодушно отреагировали на убийство федерального судьи Василия Ветлугина...
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…

Последние новости

Культура и события

Рязанцев приглашают на экскурсии в рамках фестиваля «Святой град в истории» на День города

С 12:00 до 15:00 в областном центре будут проходить экскурсии, организованные экскурсионной службой Рязанской епархии. Для рязанцев подготовили пять маршрутов – это будут путешествия по разным страницам прошлого Рязани, проливающие свет на важные события и личности, без которых историю города уже не представить.
Новости России

Мигранты устроили перестрелку во дворе школы в Москве

Силовики пресекли драку со стрельбой во дворе школы №...
Власть и политика

Виталий Артёмов проверил ход работ по благоустройству сквера Трудовой доблести и Первомайского проспекта

Виталий Артёмов поручил в кратчайшие сроки закончить монтажные работы по сварке труб и включить горячую воду потребителям. После чего будет выполнено благоустройство с укладкой асфальтового покрытия.
Происшествия

Александр Тютин, нуждающийся в медпомощи, пропал в Рязани

15 августа 2025 года Александр вышел из дома и не вернулся. Отмечается, что мужчине необходима медицинская помощь.
Интересное

Красная Шапочка: скрытый смысл сказки, который редко рассказывают

Сказка «Красная Шапочка» скрывает древний смысл, далекий от привычного детского варианта. Узнайте, что символизировали красный цвет, волк и дорога в старых версиях истории.
Семья и отношения

Привлек заразительный смех: супруги Гришковы отпраздновали 50 лет совместной жизни

Ивана привлек заразительный смех Татьяны, и он уже не смог пройти мимо — набрался смелости и подошёл к очаровательной незнакомке. Именно так началась большая история любви.
Медицина

Рязанский перинатальный центр показал процесс проведения неонатального скрининга у новорожденных

Неонатальный скрининг — обследование новорожденных с целью выявления генетических заболеваний и нарушений обмена. Кровь на анализ берется из пятки малыша в первые 24-48 часов.
Общество

Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра 16 августа в Константинове отменен

В рамках фестиваля «Есенин Яр» 16 августа на территории музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново состоится официальная церемония бракосочетания Сергея Александровича Есенина.