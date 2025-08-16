В День города в Екатеринбурге заметили телеведущего Владимира Соловьева, обратил внимание портал E1.RU.

«Вместе с другими официальными лицами он гуляет на фестивале «Энергия РМК», — говорится в публикации.

Журналист был в окружении губернатора Дениса Паслера и полпреда в УрФО Артема Жоги. Он похвалил город, назвав его честью, славой, опорой и надеждой.

При этом в 2019 году Соловьев раскритиковал екатеринбургских активистов, протестующих против собора Святой Екатерины. Он назвал их «бесами».

В то же время он частый гость мероприятий РМК. Прошлый летом ведущий приезжал на полигон «Свердловский», где проходили соревнования спецназа, пишет URA.RU.