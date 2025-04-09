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Фото: Изображение от ASphotofamily на Freepik
Общество

В два раза увеличат количество квот для студентов из Африки в Рязани

Анастасия Мериакри

Количество квот для студентов из Африки в 2025–2026 учебном году увеличится в 2 раза. Об этом сообщает ВГТРК «Ока» со ссылкой на РГАТУ.

За последние 5 лет в пять раз увеличилось количество заявок на обучение от абитуриентов из Африки. Сейчас в РГАТУ проходят обучение студенты из 45 государств этого континента. Отмечается, что многие после обучения остаются работать в России, а не возвращаются на родину.

В университете еще 10 лет назад ведению сельского хозяйства учились в большинстве студенты из стран Ближнего зарубежья. Сейчас профессию осваивают ребята из африканских государств – Алжира, Марокко, Камеруна. Они учатся на экономистов, инженеров, технологов, ветеринаров.

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Чтобы получить высшее образование в РФ, иностранцам необходимо сначала выучить русский язык, потом сдать внутренние экзамены в университет по профильным предметам. Только после этого пополнить ряды студентов. 

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