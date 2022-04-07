В ДТП в Скопинском районе погибла 53-летняя женщина

В результате ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе погибла женщина. Подробности аварии сообщила пресс-служба УМВД России Рязанской области.

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6 апреля в 23.10 на 245-м километре автодороги 50-летний москвич, управляя автомобилем «Шевроле», не учел дорожные, метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и совершил с автомобилем ВАЗ под управлением 33-летнего жителя Скопинского района.

53-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибла, водитель госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.