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Четверг, 7 апреля, 2022

В ДТП в Скопинском районе погибла 53-летняя женщина

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В ДТП в Скопинском районе погибла 53-летняя женщина

7info

В результате ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе погибла женщина. Подробности аварии сообщила пресс-служба УМВД России Рязанской области.

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6 апреля в 23.10 на 245-м километре автодороги 50-летний москвич, управляя автомобилем «Шевроле», не учел дорожные, метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость и совершил с автомобилем ВАЗ под управлением 33-летнего жителя Скопинского района.

53-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибла, водитель госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В ДТП в Скопинском районе погибла 53-летняя женщина

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