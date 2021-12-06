В ДТП со скорой в Рязани пострадала пассажирка

В результате ДТП со скорой помощью в Рязани пострадала 30-летняя пассажирка. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

3 декабря в 19.55 напротив дома № 24 на улице Циолковского 52-летний водитель, управляя автомобилем «Газель Некст», проезжал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора с включённым спецсигналом. Произошло столкновение с двигающимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением 36-летнего мужчины.

В ДТП пострадала пассажирка скорой, женщина обращалась за медицинской помощью.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.