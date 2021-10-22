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Пятница, 22 октября, 2021
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В ДТП с фурой на трассе М5 в Рязани пострадали пять человек

7info

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В результате ДТП с участием большегруза на 193-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Рязани пострадали пять человек. Подробности ЧП сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария случилась в четверг, 21 октября, в 18.25. 34-летний водитель грузовика МАН с полуприцепом из Рязанской области при перестроении столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Рено Меган» под управлением 31-летнего жителя Московской области. После этого «Рено» отбросило на «Ладу Ларгус» под управлением 41-летнего мужчины, затем в «ладу» врезался автомобиль «Вольво» с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя.

Помощь медиков после аварии потребовалась водителям легковых автомобилей, а также двум пассажиркам 67 и 68 лет и 2-летнему ребёнку. Водители фур не пострадали.

Проводится проверка.

  • В ДТП с фурой на трассе М5 в Рязани пострадали пять человек
  • В ДТП с фурой на трассе М5 в Рязани пострадали пять человек
  • В ДТП с фурой на трассе М5 в Рязани пострадали пять человек
  • В ДТП с фурой на трассе М5 в Рязани пострадали пять человек

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