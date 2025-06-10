В ДТП с автобусом под Рязанью никто не пострадал

На 479-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе произошло ДТП с участием автобуса. Подробности сообщила госавтоинспекция Рязанской области.

Рейсовый автобус по маршруту следования «Рязань-Москва» 10 июня в 17:10 столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения. В аварии никто не пострадал.

По данному ДТП проводится проверка.