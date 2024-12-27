В ДТП на Высоковольтной пострадали три человека

В четверг, 26 декабря, в 17:33 произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах Рязани.

На пересечении улиц Островского и Высоковольтной столкнулись три легковых автомобиля. Женщина 33 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы ребер. Аналогичные травмы, а также закрытый перелом лопатки справа получил мужчина 1981 года рождения. Обоих пострадавших доставили в ОКБ.

В ДТП пострадал 53-летний мужчина, который отказался от госпитализации. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Подробности происшествия уточняются.