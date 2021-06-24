В ДТП на Солотчинском шоссе Рязани пострадали три человека

Госавтоинспекция сообщила подробности массового ДТП на Солотчинском шоссе Рязани.
Авария случилась 23 июня, в 18.25 на 64-м километре автодороги Клепики — Рязань. При перестроении 52-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» совершил столкновение с попутным автомобилем «Шкода Октавиа» под управлением 26-летнего жителя Рязанской области, автомобилем «Опель Астра», под управлением 19-летнего рязанца. Получив удар, «Опель Астра» вылетел в кювет.
Помощь медиков потребовалась водителям «Шкоды», «Опеля». Пострадал 19-летний пассажир автомобиля «Опель Астра».
Проводится проверка.