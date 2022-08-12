В День физкультурника рязанским спортсменам вручили награды

12 августа на стадионе «Спартак» состоялось мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Открыли праздник напутственными словами врио губернатора Рязанской области Павел Малков и заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков.
Павел Малков отметил огромный вклад рязанцев на всероссийской и международной арене.
Николай Макариков указал на важность популяризации спорта среди молодёжи.
Из рук почётных гостей деятели спорта получили награды. Среди них — заслуженный мастер спорта Мария Ивановна Богачёва, в её копилке и рекорды мира, и Европы, победы на крупнейших чемпионатах планеты и достойное участие в паралимпийских играх в Токио; заслуженный тренер России Ольга Алексеевна Лисицына, которая подготовила четырёх чемпионок мира по художественной гимнастике, трёх заслуженных мастеров спорта, 9 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта.
Ольга Михайловна Шевцова, подготовила четверть состава региональной сборной по фигурному катанию, среди них есть и участники и победители всероссийских соревнований. А ещё Ольга Михайловна открыла дорогу в спорт известной всем в стране Александре Трусовой — призёру олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы.