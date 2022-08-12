В День физкультурника рязанским спортсменам вручили награды

12 августа на стадионе «Спартак» состоялось мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Открыли праздник напутственными словами врио губернатора Рязанской области Павел Малков и заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков.

Павел Малков отметил огромный вклад рязанцев на всероссийской и международной арене.

— У нас много талантливых людей, которые спортивными победами прославляют Рязанскую область, каждый достоин самых тёплых слов, — сказал Малков. — Вы заряжаете и молодёжь, и взрослых личным примером. И сегодняшние награды — просто одно из признаний ваших заслуг. Уверен, что вы дадите нам ещё много поводов для гордости.

Николай Макариков указал на важность популяризации спорта среди молодёжи.

Желаю всем рязанским спортсменам новых побед и высоких достижений! Сегодня очень важна пропаганда спорта и здорового образа жизни, особенно среди детей и подростков. Необходимо рассказывать молодёжи о том, какие силы и дополнительные возможности даёт спорт, — подчеркнул депутат. — Вопросам развития физической культуры и спорта в Рязанской области уделяется большое внимание. В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в регионе продолжается строительство спортивных объектов. Проводятся соревнования по различным видам спорта. Все больше развиваются активные физкультурные маршруты. И эта работа обязательно продолжится.

Из рук почётных гостей деятели спорта получили награды. Среди них — заслуженный мастер спорта Мария Ивановна Богачёва, в её копилке и рекорды мира, и Европы, победы на крупнейших чемпионатах планеты и достойное участие в паралимпийских играх в Токио; заслуженный тренер России Ольга Алексеевна Лисицына, которая подготовила четырёх чемпионок мира по художественной гимнастике, трёх заслуженных мастеров спорта, 9 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта.

Ольга Михайловна Шевцова, подготовила четверть состава региональной сборной по фигурному катанию, среди них есть и участники и победители всероссийских соревнований. А ещё Ольга Михайловна открыла дорогу в спорт известной всем в стране Александре Трусовой — призёру олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы.