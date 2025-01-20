В деле убийства девушки в машине Гоши Куценко появился казанский след

Подозреваемый в убийстве девушки на Кутузовском проспекте в Москве, чье тело нашли в «Запорожце» актера Гоши Куценко, оказался уроженцем Казани, пишет KazanFirst со ссылкой на источник.
Труп женщины обнаружили в минувшие выходные, на нем зафиксированы многочисленные ножевые ранения.
Предположительно, убийца — Альберт А., он признался, что выпивал со своей будущей жертвой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.
Мужчину уже задержали и отправили в СИЗО. По данным SHOT, он попросился на СВО.
По одной из версий, злоумышленник как минимум неделю проживал в раритетной машине, которую ему удалось взломать.