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Происшествия

В деле убийства девушки в машине Гоши Куценко появился казанский след

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Подозреваемый в убийстве девушки на Кутузовском проспекте в Москве, чье тело нашли в «Запорожце» актера Гоши Куценко, оказался уроженцем Казани, пишет KazanFirst со ссылкой на источник.

Труп женщины обнаружили в минувшие выходные, на нем зафиксированы многочисленные ножевые ранения.

Предположительно, убийца — Альберт А., он признался, что выпивал со своей будущей жертвой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

«Я начал наносить ей несколько ножевых. Потом затащил тело в машину», — рассказал казанец.

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Мужчину уже задержали и отправили в СИЗО. По данным SHOT, он попросился на СВО.

По одной из версий, злоумышленник как минимум неделю проживал в раритетной машине, которую ему удалось взломать.

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© Информационное агентство 7info

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