В Рязани в Дашково-Песочне выявили 3 превышения ПДК сероводорода. Об этом сообщает Минприроды Рязанской области в комментариях к записи губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

В среду, 12 марта, жительница Дашково-Песочни пожаловалась на запах сероводорода. Она отметила, что в доме нельзя открыть окна.

В ответ представители Минприроды сообщили, что в районе 12 марта пост выявил 3 превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации был в 19:40 и составил 4,52 ПДК.

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Информацию передали в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора для принятия необходимых мер. Крупные промышленные предприятия подлежат федеральному экологическому надзору.