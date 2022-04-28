В Чите знакомый изнасиловал женщину, пока ее муж спал в соседней комнате

Началось разбирательство в отношении жителя Читы, который обвиняется в изнасиловании женщины, пишет Чита.ру.

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По версии следствия, в подъезде дома злоумышленник познакомился с семейной парой, которая пригласила его в гости.

Там они устроили застолье и вместе распивали спиртное. Вскоре хозяева квартиры легли спать. Гость же остался на кухне. Ночью он проснулся, перенес жертву на руках к себе и надругался над беспомощной.

В это время ее муж спал в соседней комнате и никак не отреагировал на случившееся. Обвиняемый признал свою вину, на время следствия его заключили под стражу.