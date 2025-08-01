В центре Рязани продолжается капитальный ремонт теплотрассы

На участке Первомайского проспекта — от пересечения с улицей Павлова до улицы Сенной — подрядчик приступил к демонтажу старой теплотрассы. Ведётся вывоз труб, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Следующим этапом станет разборка нижних железобетонных лотков.

На площади Ленина и улице Соборной завершается зачистка грунта на крышках лотков. Подрядная организация уже начала снимать плиты перекрытия теплотрассы.

Напомним, капитальный ремонт теплосетей проводится в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». По поручению главы администрации Рязани Виталия Артёмова, работы ведутся в круглосуточном режиме, с увеличенным количеством рабочих бригад и усиленным темпом.